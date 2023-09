Reazione a catena, scoppia l'inferno sui Tarallini: "Ma scusate, i provini..."

02 settembre 2023 a

a

a

A Reazione a catena c'è una nuova squadra che potrebbe far dimenticare i Dai e Dai. Stiamo parlando dei Tarallini che per la quarta puntata consecutiva si sono confermati campioni. Di orgine pontina, la squadra composta da Carola, Gabriele ed Emanuela, sta regalando al pubblico una serie di vittorie che potrebbero mettere in ombra la partenza dei Dai e Dai accompagnata da una vera e propria ondata di affetto da parte degli appassionati del quiz show di Rai Uno.

Nel corso della puntata di ieri, nel momento decisivo de "L'Intesa Vincente", i Tarallini hanno commesso parecchi errori. Ma nonostante gli scivoloni, i Tarallini hanno messo alla porta la squadra di Augusta dei Mici per la pelle. Ma in questo nuovo corso iniziato a Reazione a Catena, c'è una nota stonata. Il pubblico infatti rimpiange ancora i Dai e Dai.

"Siamo stati ingenui": le parole pesantissime dei Dai e dai, la verità su Reazione a catena

E così sui social è scattata una vera e propria "sommossa" contro la Rai: “Ridateci i Dai e Dai”, “Ma come è possibile che questi hanno buttato fuori i campioni?”, “Ma come fanno i provini?”. Sono solo alcuni dei commenti piovuti su Twitter dopo le ultimissime puntate. Insomma a quanto pare il pubblico non riesce a dimenticare i Dai e Dai. Ma ora è arrivato il tempo dei Tarallini che molto probabilmente, viste le ultime serie di vittorie, faranno di tutto per mettersi alle spalle il ricordo dei loro predecessori.