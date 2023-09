Reazione a Catena, "record personale": la rivelazione choc su Liorni

02 settembre 2023 a

"È la seconda volta che un conduttore resiste quattro anni di fila. Come Liorni ha fatto in passato soltanto Amadeus. Con una differenza: il numero di puntate condotte da quest’ultimo è stato inferiore": Mauro Coruzzi, noto come Platinette, ha parlato di Reazione a catena nella sua rubrica su DiPiù Tv. In particolare, si è soffermato sulla conduzione di Marco Liorni, sempre molto apprezzata dai telespettatori di Rai 1.

Nei prossimi giorni, inoltre, Liorni sarà al timone anche di un'altra trasmissione, la nuova edizione di Italia Si, sempre su Rai 1. A tal proposito, Platinette non ha potuto fare a meno di notare che nei due programmi che conduce, il presentatore mostra due aspetti diversi di sé: nel quiz musicale mostra il suo lato più leggero, dimostrando di essere un grande conoscitore di brani musicali. Mentre nel programma del sabato pomeriggio di Rai 1 l'approccio è diverso. “A Italia Si di Liorni vengono fuori le note più profonde, la cura del dettaglio nello scegliere le storie da proporre al pubblico", ha spiegato Platinette nella sua rubrica.

Marco Liorni è ormai un volto di punta di Rai 1. Quest'anno sarà al timone di Reazione a catena più del solito: il game show infatti andrà avanti fino al 17 dicembre. Mentre la nuova edizione di Italia Sì andrà in onda dal 14 ottobre.