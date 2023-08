Reazione a Catena, i Dai e Dai vuotano il sacco: "Censura? Cosa volevamo dire"

31 agosto 2023 a

I Dai e Dai sono stati tra i campioni più esaltanti nella storia di Reazione a Catena. Sebbene la loro avventura sia finita, ancora tiene banco quanto accaduto nella puntata di martedì 15 agosto, quando è scattata la censura durante una delle prove. I campioni erano alle prese con la parola “borsetta”: per farla indovinare al compagno, i due alleati hanno usato un’espressione vietata”.

“Cosa prendi alla vecchietta”, è stata la frase formulata dai concorrenti, che è stata censurata con i “bip” da parte della regia. Liorni è quindi intervenuto per fermare il gioco: “Ma che cosa state dicendo? Avete usato parole che non si possono usare, quindi purtroppo perdete un punto”. Forse il regolamento è stato un po’ fiscale, di certo c’è che l’episodio ha suscitato grande ilarità sui social, con il video che è diventato virale in men che non si dica.

Intervistati da TvBlog, i Dai e Dai sono tornati su quanto accaduto in quella puntata: “Siamo rispettosi della scelta del programma, che ha deciso di censurare la nostra definizione durante l’Intesa. Non rispettava le regole del gioco e forse siamo stati ingenui. E’ stato un nostro errore, la definizione corretta sarebbe dovuta essere ‘cosa perde la vecchietta’. Nella fretta, anziché dire ‘perde’ ho detto ‘prendi’. E’ venuta fuori una scenetta stereotipata portata avanti con ingenuità, legata all’immaginario classico dello sketch comico. Siamo stati indelicati”.