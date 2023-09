Myrta Merlino, esordio su Canale 5? Clamoroso: in video così

04 settembre 2023 a

Il grande giorno è arrivato: oggi, lunedì 4 agosto, ecco la prima puntata di Myrta Merlino a Mediaset, alla conduzione del Pomeriggio 5 che fu di Barbara D'Urso. Il via poco prima delle 17.

A ridosso del via, ecco che la Merlino ha introdotto i temi della puntata, in un video poi rilanciato su Twitter dagli account della trasmissione:

Sempre l'account della trasmissione, poi, ha rivolto "un grosso in bocca al lupo" a Myrta Merlino e "un saluto speciale" a Barbara D'Urso.

Dunque molto spazio alla cronaca: ad aprire la trasmissione un lungo focus sul caso dello stupro di Palermo, l'orrore che ha segnato l'estate italiana. A Pomeriggio 5 anche un audio esclusivo della vittima della violenza: "Io vado avanti perché non voglio sprecare la vita, penso che la vita sia un dono".

Infine, una nota di "colore": in molti sui social hanno notato il nuovo look della conduttrice. Non una rivoluzione, per Myrta Merlino, ma un capello decisamente più biondo e un poco meno "vaporoso" rispetto a quello che proponeva a La7. Dunque le luci, molte luci, nella miglior tradizione di Pomeriggio 5.