Tg2, attimi di gelo: la gaffe, come chiamano il ministro Sangiuliano

Piccola gaffe al Tg2, dove la conduttrice scivola sul nome del ministro della Cultura. Nell’aggiornare i telespettatori sulle manovre del governo, la giornalista invoca involontariamente San Gennaro, scambiandolo per l'ex direttore del telegiornale della seconda rete Rai, Gennaro Sangiuliano. "Così - ha esordito con tanto di foglio alla mano - il ministro della Cultura Giuliano Sangennaro ha commentato dei dati che hanno visto tra i siti più visitati il Colosseo". Insomma, la giornalista ha confuso il patrono di Napoli con il ministro.

E pensare che fino a un anno fa Sangiuliano dirigeva proprio il Tg2. "C’era anche il ministro Brigido Lollofrancesca", si legge tra i commenti al video diffuso sui social. E ancora, ironizza qualche utente: "Per ‘sto ministero ci vuole un miracolo". Non è la prima volta che il tiggì finisce nel mirino del web.

Mesi addietro l'inviata Carlotta Balena si è resa protagonista di un altro scivolone. In collegamento da Bari per parlare del meteo, la giornalista ha nominato l’Umbria. "Buon pomeriggio da Bari l’inverno non ne vuole proprio sapere di arrivare in Umbria". E anche in quel caso gli utenti non ci sono andati per il sottile, chiedendosi come sia stata possibile una svista di quella portata.