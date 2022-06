Tg1, gaffe in diretta: "Ma che ca***", cosa tira fuori l'inviato

29 giugno 2022 a

Imbarazzo al Tg1. Nell'edizione delle 8.00 si parte con le notizie del mattino, presentate dalla giornalista Perla Di Poppa: "Segno internazionale per l’ultima strage di civili nel cuore Ucraina. Sale a 18 morti e 59 feriti il bilancio dell’attacco al centro commerciale di Kremenchuk. È un atto terroristico spudorato dice il presidente Zelensky. Altre vittime nel raid del Donbas, oggi riunione del consiglio di Sicurezza Onu su richiesta di Kiev”, spiega in riferimento alla guerra in Ucraina per poi dare la parola all'inviato Enrico Bona.

Peccato però che il collega non è pronto, o meglio, non sa di essere in onda. Bona è impegnato con il proprio smartphone e sbotta: "Ma allora ca***!". Sconcertata la Di Poppa, come la si può vedere nel filmato che ormai gira in Rete: "Allora andiamo avanti parlando di Ucraina facciamo il punto di questa ultima giornata di guerra con Giulia Palmieri", prosegue sperando di tirare dritto.

Troppo tardi, ormai lo strafalcione è fatto. E a nulla è servita l'operazione della Rai, che ha cancellato dal sito il siparietto. Il Tg sembra infatti essere stato tagliato ad arte per nascondere ai telespettatori la figuraccia e probabilmente la parolaccia in diretta.

