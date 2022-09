Tg1, figuraccia di Elisa Anzaldo: "Uccisa con sei colpi di..."

27 settembre 2022 a

a

a

Una gaffe che non è passata inosservata. Stefano Lorenzetto nella sua rubrica con cui dà la caccia agli strafalcioni dei colleghi giornalisti, ha messo nel mirino la conduttrice del Tg1 Elisa Anzaldo, già finita nella bufera qualche settimana fa per un commento su Giorgia Meloni in piena campagna elettorale.

"Lévy? Ospite più vicino alla destra". Chi prende le difese di Damilano: terremoto-politico

Lorenzetto descrive nel dettaglio lo scivolone dell'Anzaldo proprio nel tg di punta del servizio pubblico, l'edizione delle 20:00: "Esordio della conduttrice Elisa Anzaldo nel Tg1 delle ore 20: "Lei alle mie spalle è Hadis Najafi, la ragazza con la coda bionda, simbolo delle proteste in Iran. È stata uccisa con sei colpi di proiettile". Il dizionario contempla come letali i colpi di pistola, di fucile, di cannone, di pugnale, di bastone, di grazia. Il proiettile che batte un colpo ci mancava".

Damilano umiliato: ecco cosa dovrà dire in diretta dopo il fango sul centrodestra

Insomma uno scivolone improvviso che di certo non è passato in silenzio, anche sui social qualcuno ha pizzicato la conduttrice del Tg1.