Pomeriggio 5, scoop Merlino su Brandizzo. L'ex operaio: "Non c'era mai"

"L'interruzione non c'era quasi mai". Myrta Merlino a Pomeriggio 5 dedica ampio spazio alla tragedia di Brandizzo, l'incidente ferroviario che ha provocato la morte di 5 operai al lavoro sui binari della Milano-Torino perché travolti da un convoglio. Gli inquirenti stanno raccogliendo informazioni sul perché le vittime fossero regolarmente nel cantiere senza che nessuno li avesse avvertiti dell'arrivo del treno.

Un inviato della trasmissione di Canale 5 raccoglie la testimonianza, sconvolgente, di un giovane operaio, ex collega dei morti di Brandizzo. "Nella loro ditta ho lavorato due anni e mezzo, e posso dire per certo che l'interruzione non c'era quasi mai, ci facevano iniziare i lavori prima dell'interruzione, sempre".

"Mi ricordo il mio primo giorno, non sapevo niente, non mi avevano fatto nessuna istruzione né spiegato nulla. Mi avevano dato solo una piattina per trasportare gli attrezzi per non portarli a spalla. Tutt'a un tratto vedo un treno sfrecciare, io sono volato indietro perché era un treno merci ma la pattina l'ha disintegrata, 20 chili di pattina".

Anche Tommaso Cerno, il direttore de L'identità ospite in studio, punta il dito sulla sicurezza sul lavoro inesistente: "Questa normalità nella morte è molto più diffusa che a Brandizzo. Non possiamo dire agli italiani che siamo stupiti. Succede nei cantieri, nei binari, sulle impalcature. E poi scopriamo che lo sapevano, lo dicevano nei video, lo dicevano al telefono. Siamo il Paese che cade dal pero nazionale, siamo il Paese in cui una nave passa a 5 metri dallo scoglio e poi è affondata davanti a tutti".