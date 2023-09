Vannacci-Faraone, rissa a Dritto e Rovescio: "Tolga la divisa!", "Lo pensano gli italiani"

08 settembre 2023 a

Dritto e rovescio, il talk show di Paolo Del Debbio è tornato in onda in prima serata su Rete 4, ieri sera 7 settembre. Nel primo appuntamento stagionale il conduttore ha intervistato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sui temi economici, politici e sociali con tutte le sfide che dovrà affrontare il governo. E ha avuto come ospite il generale Roberto Vannacci dopo le polemiche di queste settimane per il suo libro Il mondo al contrario. Su di lui si è infiammato il dibattito.

"Sta parlando da generale, sta parlando con una divisa, tolga quella divisa"@davidefaraone a #Drittoerovescio pic.twitter.com/Oxh390Ow3g — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) September 7, 2023

"Per la mia generazione la parola generale è importantissima", attacca Davide Faraone. È al di sopra di tutto, è qualcosa a cui io mi affido totalmente. Stai sbagliando, anche se tu dici che sono tue opinioni personali stai parlando da generale, stai indossando una divisa, stai parlando con una divisa, è questo l'errore", aggiunge il deputato di Italia Viva. Che conclude: "Poi Vannacci dica quello che pensa ma tolga quella divisa. Non può esporre così l'esercito italiano".

"Dico quello che pensano molti italiani", taglia corto il generale Vannacci. Che attaccato per le sue parole sui gay, ribatte: "Quello che io dico nel mio libro è che questa minoranza è diventata una categoria protetta. Non si può fare una battuta, una critica, una ironia. Questo è un diritto in più".