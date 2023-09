Giuseppe Cruciani zittisce il grillino: "Vuoi l'elenco delle truffe?"

08 settembre 2023 a

Lo scandalo dei castelli ristrutturati con il Superbonus, misura voluta dal M5s quando Giuseppe Conte era premier, infiamma il dibattito da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del 7 settembre. "Quello che hanno fatto Michele Gubitosa e i suoi amici colleghi dei Cinque stelle lo hanno fatto, come minimo, male se non addirittura malissimo, pessimamente", tuona Giuseppe Cruciani. "Io non sto discutendo se era giusto farlo ma il fatto che dopo si è dovuto intervenire per bloccare l'emorragia di soldi dallo Stato...", prosegue il conduttore de La Zanzara su Radio 24 che però viene interrotto dal grillino che ribatte: "È una falsità".

Lo scandalo dei castelli ristrutturati col superbonus



Ne stiamo parlando con i nostri ospiti a #Drittoerovescio pic.twitter.com/iMgdOYyJa9 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) September 7, 2023

Ma Cruciani non ci sta e accusa ancora: "No, è vero. Lo hanno bloccato perché avete fatto le cose malissimo". Michele Gubitosa insiste: "Tutte sciocchezze, volevano solo danneggiare una misura del Movimento 5 stelle, non c'era nessuna emorragia".

"Lo hanno bloccato perché avete fatto le cose male. Avete creato la possibilità di fare milioni e milioni di truffe. Te le devo elencare le truffe fatte sul 110?", lo incalza Giuseppe Cruciani.