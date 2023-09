In onda, Nadia Urbinati difende la Meloni: "Sono d'accordo con lei"

08 settembre 2023 a

a

a

Ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In onda, su La7, nella puntata del 7 settembre, Nadia Urbinati, politologa della Columbia University, a sorpresa, si schiera dalla parte della presidente del Consiglio. "Sono d'accordo con quello che dice Giorgia Meloni. Non possiamo dare a lei la responsabilità di quello che dice lui (il compagno Andrea Giambruno, ndr). Lui ha detto una grande stupidaggine e quindi io lo critico senza bisogno di tirare in causa Giorgia Meloni".

Qui l'intervento di Nadia Urbinati a In onda

La "verde" attacca Andrea Giambruno e... fa carriera: toh, che caso!

In conferenza stampa ieri dopo l'approvazione in Cdm del dl Caivano la Meloni ha risposto così a una domanda sul commento del suo compagno, Andrea Giambruno, sullo stupro avvenuto a Palermo: "Io penso che abbia detto in modo frettoloso e assertivo una cosa diversa da quella interpretata dai più. Io non leggo in quelle parole ’se giri in minigonna ti violentano', ma una cosa simile a quella che mi diceva mia madre: ’occhi aperti e testa sulle spalle, perché gli stupratori esistono e non bisogna abbassare la guardia'. Mia madre me lo ha sempre detto. Non è una giustificazione per stuprare le ragazze ma per dire ’state attente'. Questo ci vedo io". Ad ogni modo, ha concluso: "Qualsiasi cosa Giambruno dica vengo chiamata in causa: ma quale è il concetto di libertà di stampa? Vi prego di non chiedermi conto di quello che dice Giambruno, non devo dirgli io cosa deve dire: io credo nella libertà di stampa".