Pomeriggio 5, bordata Matano su Myrta Merlino: "Non è la prima volta"

Alberto Matano punge Myrta Merlino. Rivali in tv, il primo al timone de La Vita in Diretta su Rai 1 e la seconda di Pomeriggio 5 su Canale 5, tra i due sembra esserci alta tensione. Ad aprire le danze Matano. "Ho visto la puntata, e ho letto anche tante cose in giro, sui social, dove molti utenti hanno commentato che quest’anno a Pomerigio 5 si rifanno un po’ al nostro format".

Poi però raddrizza il tiro: "Questo non può che farmi piacere. Ognuno poi ci mette la sua cifra ovviamente, però il modello sembra essere quello della Vita in Diretta; anche la nuova scenografia mi sembra che richiami un po’ la nostra, quindi questo mi fa piacere, vuol dire che abbiamo indovinato un format. D’altronde, non è la prima volta che i competitor guardano al servizio pubblico, quindi: bene". Insomma, il conduttore di Viale Mazzini sembra accusare il Biscione di scopiazzare la sua trasmissione.

Infine Matano si sofferma sulla querelle tra Merlino e Barbara d'Urso, con l'ex volto di La7 che ha sostituito la conduttrice: "Devo dire che sono entrambe due grandi professioniste. Quando abbiamo iniziato, la concorrenza vinceva da anni. Adesso, nelle ultime due stagioni, invece, Vita in Diretta è risultato il programma leader di quella fascia oraria. Saremo quindi in sfida con una nuova concorrenza, ma sempre con la stessa cifra: rispetto e correttezza".