Del Debbio disgustato: cosa si mangia in diretta l'orfana del reddito grillino

Da «questa è benzina, io mi do fuoco» a «questi sono croccantini del gatto e meli mangio» il passo è brevissimo. Rischia di diventare un meme vivente sui social la signora che ospite di Paolo Del Debbio (foto LaPresse) a Dritto e rovescio, prima puntata del talk del giovedì di Rete 4 dopo le vacanze estive. Il tema è drammatico, sicuramente condiviso da molti: la crisi economica incalzante, a cui si aggiunge il superamento del reddito di cittadinanza.

L’ospite del giornalista-filosofo, capelli raccolti, occhialini e giacca di jeans, premette: «Purtroppo non posso più fare la spesa, è diventato oneroso fare la spesa. Io vivo da sola con la mia gatta, è l’amore della mia vita...».

La giornalista di Del Debbio le chiede: «Come farai?». «Io comprerò i suoi croccantini- risponde estraendo un sacchetto, con consumata nonchalance - e li condividerò con lei». Se non fosse sufficientemente chiaro, la signora infila la mano nella confezione: «Ve lo faccio anche vedere, perché sinceramente non ho problemi». E via a sgranocchiare i croccantini del micio: «Vabbè- deglutisce a fatica la giornalista che la sta intervistando in studio -, diciamo che sembra un po’ una provocazione questa». «È una provocazione, è una provocazione - conferma l’ospite - ma al contempo è quello che accadrà purtroppo».

Nel 2006 il signore che minacciò di bruciarsi vivo in diretta al Tg2 Dieci minuti cospargendosi il petto di benzina per sensibilizzare i telespettatori sul tema dell’affido dei figli tra genitori separati venne fermato un secondo prima della tragedia. Questa volta, invece, assistiamo attoniti al dramma mandibolare. Storie forti per stomaci forti.