Fabio Fazio, Bruno Vespa: "Credo sia troppo caro, altrimenti chiederei consigli"

Tornano Porta a Porta e Cinque minuti. Il salotto di Bruno Vespa riapre e i primi ospiti saranno Giorgia Meloni e poi a seguire Elly Schlein e Giuseppe Conte. "La premier Meloni mercoledì 13 parteciperà anche alla prima mezz’ora di Porta a Porta. Stasera andranno in onda solo i Cinque minuti - ha spiegato Vespa - Porta a Porta partirà domani, martedì 12. E questa sera per la prima volta parla la madre della maggiore delle due cuginette di Caivano. Spero che riusciremo in breve tempo a dimostrare quanto sia incredibilmente disperata la situazione da quelle parti. Bonificare Caivano da un punto di vista morale, semmai riuscissero, sarebbe una cosa che vale una legislatura. Pensate che in quella famiglia entravano 1.450 euro tra reddito e assegno,e mille euro di stipendio del marito. Di questi soldi in casa non rientrava niente. Perchè? Quali debiti non propriamente legali andavano a ricoprire?".

Poi lo stesso Vespa, presentando la nuova stagione, ha anche parlato dei costi dei programmi per il servizio pubblico: "Con 'Porta a Porta', noi portiamo alla Rai oltre il doppio rispetto a quanto costiamo. Perché un conto sono le fantasie e un conto sono i dati reali". E, come riporta l'Adnkronos, a chi gli chiede se tra le righe della sua dichiarazione si possa rintracciare un riferimento indiretto a Fabio Fazio, Vespa prima risponde così: "Voi lo dite...". Poi commenta: "Temo che Fazio sia troppo caro, altrimenti gli chiederei come si fa un contratto: in questo lui è veramente un grandissimo maestro. In ogni caso, Fazio è andato via dalla Rai liberamente, Lucia Annunziata aveva ancora un anno di contratto: non mi pare che ci siano state epurazioni...".