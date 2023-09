Bandecchi attacca Parenzo: "Una marea di minc***te"

11 settembre 2023 a

Vivace confronto in studio a L'aria che tira, su La7, tra David Parenzo al debutto come conduttore e l'ospite Stefano Bandecchi, sindaco di Terni finito alla ribalta per uno scontro quasi fisico con un consigliere comunale. "Un bel patrimonio personale, una bella inchiesta per evasione fiscale in corso con beni confiscati per 20 milioni di euro. Questo signore qua... Lei ride, ma io non dormirei di notte". "Sa perché lei ride? - replica a caldo il sindaco di Alternativa popolare - Perché l'indagine è cominciata venerdì scorso, i soldi me li hanno confiscati un anno fa".

Parenzo lo dipinge come un piccolo Trump italiano, ma il sindaco respinge al mittente: "Non sono un trumpiano, non c'incastro niente con Trump e per quanto mi riguarda oggi potrebbe stare tranquillamente in galera. Come non c'incastro niente con Vannacci", il generale a cui è stato accostato per la natura "politicamente scorretta".

"Bandecchi oggi porta una ventata politica differente e ne hanno tanta paura, a destra come a sinistra", parla di sé in terza persona. "Bandecchi è violento? Sì...". Parenzo lo interrompe: "C'è il video", spiega paragonandolo ai protagonisti di una rissa di periferia. "Io le ragazze sbronze le porto a casa - prosegue il primo cittadino -, a prescindere che io con le ragazze sbronze non ci esco perché mi fa schifo anche bere". L'intellettuale di sinistra Ginevra Bompiani, accanto a lui, rabbrividisce.





"E' una questione politica, Bandecchi!", incalza Parenzo. "Fate vedere il video 30 volte, ma parlate anche della causa-effetto - protesta il sindaco - la magistratura mette sotto inchiesta due persone per il reato del 338 del codice penale, io non ci andrò sotto inchiesta". Quindi sbotta con il conduttore: "La spieghi bene al suo pubblico, sennò lei al suo pubblico dice una marea di minc***te". "No no no, la gente capisce", taglia corto il padrone di casa. "Ma quando hanno sparato ad Aldo Moro e avessero ammazzato tutti, oggi staremmo a condannare Moro? - domanda Bandecchi, fuori fuoco - Lo sbarco in Normandia va condannato o no?". Perplessità generale.