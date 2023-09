Giovanni Donzelli smentisce Parenzo: "Non vorrei subito rovinare la trasmissione"

13 settembre 2023 a

"Non vorrei subito rovinare la trasmissione appena arrivato però...". Giovanni Donzelli esordisce così ospite de L'Aria Che Tira su La7. Nella puntata di mercoledì 13 settembre David Parenzo cita il retroscena per cui il governo starebbe lavorando a una sanatoria su contanti e valori nelle cassette di sicurezza". Un indiscreto non esatto, tiene a precisare l'esponente di Fratelli d'Italia: "L'articolo cita Maurizio Leo, ma Leo ha appena smentito di essere al lavoro su questa ipotesi. Se poi ci stanno lavorando altri questo non lo so. Leo ha detto che stiamo lavorando su un altro settore, che è quello della pace fiscale già sul dichiarato, non sull'evasore, non su chi ha nascosto soldi".

"Non sarebbe neanche una novità - lo incalza il conduttore -. Se uno va a vedere il vostro programma, anche se Leo smentisce, non è un tabù". Ma Donzelli non ci sta: "Il tema è diverso: dove andiamo a recuperare i soldi? Lo facciamo per esempio su coloro che in modo incolpevole non sono riusciti a pagare le tasse. Se uno che le ha dichiarate ma in qualche modo non riesce a pagarle, secondo noi lo Stato sbaglia se lo punisce perché a quel punto non le pagherà mai, fallisce".

Il ragionamento è semplice: "Lo Stato dice: ti aiutiamo a pagarle, te le dilazioniamo. I soldi magari li devi pagare tutti, ma sulla multa per cui sei in ritardo ti facciamo uno sconto. Questo è un modo per salvare le casse e le aziende".