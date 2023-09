Otto e mezzo, Zoro-Bianchi stronca la Schlein: "Come passa il tempo"

14 settembre 2023 a

"Come passa il tempo quando ci si diverte". Bastano una frase e un sorriso amaro a Diego Bianchi, in arte Zoro, per descrivere i primi sei mesi di Elly Schlein da segretaria del Pd. Il conduttore di Propaganda Live è ospite della collega di rete a La7 Lilli Gruber, in studio a Otto e mezzo, e dà uno sguardo "da sinistra" al principale partito dell'opposizione, in evidente crisi di crescita (o decrescita?) dopo lo scossone delle primarie di inzio anno.

La Schlein ha battuto a sorpresa il più istituzionale governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, provocando psicodrammi sia tra le correnti interne sia sulle linee politiche del Nazareno, conquistando inizialmente qualche elettore ma facendo emergere con il tempo anche tante contraddizioni, forse insuperabili.

"Lei è stata eletta per cambiare l'elettorato - spiega Zoro/Bianchi a proposito della Schlein -. Deve tornare ad essere credibile, deve tornare ad essere credibile anche con la classe operaia, non solo presso le Ztl. I diritti civili non bastano, sono la base ed è un tema che andrebbe condiviso al di là della sinistra, come onestà-onestà. Io do per scontato che tutti siano onesti in Parlamento".

"Schlein - prosegue il conduttore-incursore - sul salario minimo, sul lavoro, sulla sanità i discorsi li ha fatti ma non mi sembra che facciano molto agenda, fa più agenda un provvedimento sul fascismo tirata per la giacchetta da quello che dicono dall'altra parte...". "Poi non ti occupi più dei problemi", chiosa la Gruber.