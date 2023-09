Antonio Padellaro spiazza Parenzo: "Tutto a scatafascio, Draghi come Spalletti"

14 settembre 2023 a

È già partita la corsa a mettere il cappello su Draghi per usare il suo nuovo incarico a Bruxelles per pungolare il governo Meloni. Infatti in tanti, soprattutto tra i commentatori di sinistra, useranno qualunque smorfia di Draghi per metterla in contrasto con la linea dell'esecutivo. Scordando però che la stessa Giorgia Meloni si è complimentata con l'ex premier per il nuovo ruolo che gli è stato affidato dalla Von der Leyen e si dice certa che l'ex presidente della Bce ed ex premier avrà un occhio di riguardo per l'Italia. Ed in questo quadro che vanno lette le parole di Antonio Padellaro a L'Aria che tira.



Infatti il giornalista del Fatto Quotidiano, commentando la nomina di Draghi ha fatto un paragone con la Nazionale: "Come Spalletti con gli azzurri. Va a scatafascio e si chiama l'allenatore che ha vinto lo scudetto". Poi ha aggiunto: "È chiaro che si cercano gli apporti più autorevoli e competenti in una situazione di grande difficoltà".

Bisogna capire se Draghi riuscirà a fornire un piano chiaro per rilanciare la competitività dell'Unione Europea. Per giudicare Spalletti in azzurro è ancora presto nonostante la vittoria contro l'Ucraina. Con Draghi bisognerà attendere qualche mese per capire se le sue mosse saranno utili per rilanciare, per davvero, l'economia dell'Unione Europea.