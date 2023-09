Michele Serra, insulti a gogo: "Vannacci barbarico, come chi compra il suo libro"

15 settembre 2023 a

Il libro del generale Roberto Vannacci ancora al centro della polemica. A parlarne Corrado Formigli a PiazzaPulita nella puntata di giovedì 14 settembre su La7. Qui il giornalista si rivolge a Michele Serra, suo ospite, che non attende prima di dire la sua. "Le minoranze, in quanto tali, sono spesso aggressive - premette -. Mi domando che maggioranza è una maggioranza che di fronte a delle minoranze reagisce in un modo così patologico".

A detta della firma del Corriere della Sera "il libro di Vannacci è patologico e patologico è il suo successo. La presenza di modi di vivere differenti viene vissuta come un oltraggio". Da qui la stoccata alla sinistra: "L'indignazione non aiuta, serve prendere più per i fondelli Vannacci, che è un'alta carica delle nostre istituzioni". E ancora, rincarando la dose: "È barbarico, come chi compra il suo libro".

Finita qui? Macché. "Le su sono opinioni che sento nei peggiori bar del Paese". E pensare però che il libro del generale ha venduto numerose copie. Anche qui Serra ha una sua idea: "Il successo del suo libro? C'è tanta gente di destra, tanta gente che pensa che gli omosessuali non siano normali. Non è sorprendent. Ormai molti maître à penser della nuova destra hanno tutti l’auto blu ma sembrano usciti dalle catacombe".

