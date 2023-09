Domenica In, Mara Venier interrompe i Pooh e poi scappa: caos in studio

17 settembre 2023 a

a

a

Ripartenza col botto per Domenica In di Mara Venier. Tra gli ospiti della prima puntata di questa nuova edizione ci sono stati i Pooh, ora impegnati a girare per il mondo con il nuovo tour Amicixsempre 2023. Durante una loro esibizione, la conduttrice ha interrotto improvvisamente il tutto per poi chiedere scusa e lasciare alla band musicale nuovamente la scena.

Mara Venier e i soldi, "ne ho comprata una a tutti": sconcerto generale

Tra i brani cantati dai Pooh su Rai 1 c'era anche "La donna del mio amico". E proprio durante questa performance, la Venier si è avvicinata al gruppo e ha rivelato di non essere riuscita a trattenersi, riprendendo poi il verso “Non si può” con palese coinvolgimento emotivo. Subito dopo è andata via e le telecamere hanno inquadrato la band. A seguire, i Pooh hanno cantato "L’altra donna" e tutti nello studio si sono alzati e hanno applaudito.

"Perché voglio Giorgia Meloni a Domenica In": la strepitosa sfida di Mara Venier

Dopo l'esibizione, il gruppo - intervistato dalla Venier - ha parlato di Stefano D’Orazio, il membro della band morto il 6 novembre 2020 a Roma nel periodo in cui c’era ancora la pandemia. “Che meraviglia, c’è ancora nell’aria la sua presenza, era una persona pura…ci manca il suo sorriso, la sua energia le sue telefonate. Sapeva ironizzare su tutto, anche sul suo stato di salute. Era speciale”. Parole toccanti che mostrano ancora una volta il rapporto speciale che lega Dodi Battaglia, Roby Facchinetti, Red Canzian e Riccardo Fogli a D’Orazio.