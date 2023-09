Verissimo, Barbara Palombelli: "Coltello alla gola", racconto agghiacciante

17 settembre 2023 a

Un racconto agghiacciante quello fatto da Barbara Palombelli a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. Tutto è nato da una domanda della conduttrice, che ha chiesto alla giornalista se abbia mai avuto delle preoccupazioni durante l'adolescenza dei suoi figli. E la Palombelli ha risposto: "Ma sono ancora preoccupata. Una volta Serena è stata borseggiata con un coltello alla gola. Anche i maschi, gli hanno rubato il telefonino in una strada del centro puntandogli un coltello alla gola”.

Quando, poi, la Toffanin ha ricordato che un po' di tempo fa la giornalista aveva parlato, senza mai approfondire, di alcuni episodi di molestie subite in prima persona, la Palombelli ha risposto: “Non ne ho mai parlato e non ne parlerò mai”, spiegando che ha superato questi episodi e che, essendo quegli uomini padri di figlie femmine, non voleva turbare quelle famiglie. Quando Silvia le ha chiesto qualcosa in più in merito ad eventuali denunce Barbara ha risposto: “Denunciare no perché avevo paura che poi sarei stata io la vera vittima due volte”. La Palombelli, che a breve farà settant'anni, ha poi detto: “E’ una cifra importante. Sai che non ci credo a volte di esserci arrivata? E’ una grande fortuna”.