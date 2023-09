Myrta Merlino, lo scoop su Gina Lollobrigida: cosa svela Andrea Piazzolla

19 settembre 2023 a

"Credo che si sia dimostrato ampiamente durante il dibattito che Gina Lollobrigida non è mai stata isolata: rispondeva al telefono quando voleva lei, chiamava e incontrava chi voleva lei": Andrea Piazzolla, ex assistente dell'attrice scomparsa, lo ha detto in un'intervista a Pomeriggio 5. Ieri la Procura di Roma ha chiesto per lui una condanna a 7 anni e mezzo di carcere contestandogli il reato di circonvenzione di incapace. "Le uniche persone che dicono che sarebbe stata isolata sono Mirko Dimitri e Rigau, e purtroppo questa accoppiata la dice lunga", si è difeso Piazzolla.

"Quale razza di figlio o nipote lascia una persona anziana segregata dentro casa e isolata?", si è chiesto poi l'ex assistente della Lollobrigida, considerando impossibile una evenienza di questo tipo. "Loro - ha poi aggiunto - dicono che lei fosse isolata, che ci fossero i lucchetti a casa e che non la si potesse andare a trovare. Io penso che qualsiasi figlio o nipote, se sapesse che realmente c'è un parente o anche uino sconosciuto chiuso dentro una casa, rimanga fuori senza far nulla". Secondo Piazzolla, insomma, la tesi dei due che lo accusano non reggerebbe e sarebbe surreale. Ora, però, non resta che attendere per vedere come andrà a finire.