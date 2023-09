Selvaggia Lucarelli e Federico Quaranta, volano gli stracci su Fabio Fazio

19 settembre 2023 a

"Il programma che ha sostituito Fabio Fazio ha realizzato il 4,5 % di share…": Selvaggia Lucarelli lo ha scritto sul suo profilo su X in riferimento a Il Provinciale, la trasmissione condotta da Federico Quaranta in prima serata su Rai 3. La prima puntata è andata in onda domenica 17 settembre. Il conduttore, attraverso il portale TvBlog, ha voluto rispondere alla giornalista.

Quaranta, in particolare, ha voluto far notare alla Lucarelli che Fabio Fazio, col suo Che tempo che fa, non era in onda l’anno scorso in questo periodo: "Nelle domeniche di settembre non andava in onda Che tempo che fa di Fabio Fazio. In che modo questo programma lo abbia ‘sostituito’ non si sa. Fazio ripartì il 9 ottobre 2022". Il conduttore di Rai 3, insomma, ha sottolineato che il suo programma non è andato a sostituire quello di Fazio: “Non vi è stato alcun subentro: non è un nuovo talk in cui si è cambiato il conduttore. E’ un prodotto diverso, con un costo decisamente inferiore, tutto autoprodotto, senza promozione né anni alle spalle".

Per questo Quaranta si è poi chiesto come abbia fatto la giornalista a fare questo tipo di paragone. In ogni caso, sarà Report, la trasmissione di Sigfrido Ranucci, a sostituire ufficialmente Che tempo che fa. Ripartirà domenica 8 ottobre, mentre Fazio inizierà la sua nuova avventura su Nove a partire dal 15 dello stesso mese.