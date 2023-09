Elsa Fornero, Magliaro la asfalta: "Di cosa parla? Ancora dai lezioni?"

20 settembre 2023 a

a

a

Momento decisamente frizzante a DìMartedì, il talk politico condotto da Giovanni Floris su La7. Si parla di pensioni e, in particolare, delle promesse fatte da Matteo Salvini, il quale, in campagna elettorale, diceva: “Se dopo le elezioni non faremo quello che abbiamo promesso, avrete il diritto di spernacchiarmi".

Floris chiede un parere alla professoressa Elsa Fornero, ex-ministro del lavoro e delle politiche sociali durante il governo Monti, e lei ci va giù dura: “Penso che il ministro in questione meriti ben di più delle pernacchie”. La Fornero accusa poi Salvini di "impreparazione" e di negazioni "spudorate" concludendo che si "spernacchia da solo".

"Aveva una sola scelta": Fornero gela lo studio in diretta, cosa le scappa di bocca

A questa affermazione, interviene inorridito il giornalista Massimo Magliaro: “La Fornero la conoscete, lei parla dall'alto della sua saggezza accademica, ma è stata messa alla prova circa la sua capacità di governo, lei e il governo Monti e gli italiani hanno dato un giudizio che è irreversibile. Tutte le parole della signora Fornero, della professoressa Fornero che rispetto e che stimo, sono parole che cadono come gocce d'acqua in un lago, non significano assolutamente nulla, parla di che cosa, lei è stata bocciata dagli italiani, ma di cosa sta parlando, ancora che fa le lezioni agli altri! Lei ha trovato una lezione strada facendo che se la ricorda per tutta la vita e ancora parla agli altri, abbia pazienza signora no, si goda la vecchiaia”.



"Ben di più delle pernacchie". Fornero contro Salvini, guarda il video di DiMartedì



Al che la Fornero prova a replicare: “Posso dire che io esprimo delle opinioni che mi vengono richieste. Non dò lezioni, quelle le davo ai miei studenti. Quando mi si chiede un parere, un'opinione, la esprimo e di solito lo faccio con parole pacate”. Al che Magliaro la incalza: “Come lo ha definito il ministro?”. E la Fornero: “Che si spernacchia da solo”. E Magliaro chiude: “E lo vede allora, il linguaggio è molto forbito, molto importante”. Giovanni Floris chiude sdrammatizzando il momento di tensione: “E meno male Magliaro che aveva esordito dicendo che la stima la professoressa”.