Sonia Bruganelli, paparazzata clamorosa: il suo nuovo flirt "Mediaset"?

Roberto Tortora 21 settembre 2023

a

a

Impazza il gossip nell’ormai ex-coppia Sonia Bruganelli-Paolo Bonolis? È la domanda che tutti si pongono dopo che Sonia è stata vista a cena con un “cavaliere” e non una persona qualunque, bensì tale Andrea, uno degli autori dei programmi Ciao Darwin e Avanti un altro. Insomma, resta tutto in casa alla fine. Lo scoop è di Diva e Donna, che ha sorpreso la Bruganelli in questo convivio che non si sa se sia stato consumato in amicizia oppure se bolla qualcosa di più in pentola. Di sicuro tra Sonia e Andrea c’è feeling e tanta voglia di svago.

Per il momento non si parla ancora di nuovo fidanzato, ma soltanto di una bella complicità tra due persone che condividono lo stesso ambiente di lavoro. E non ci sarebbe nulla di male, visto che Bonolis e Bruganelli hanno annunciato la loro separazione dopo 26 anni di matrimonio. Nulla di drammatico, i due sono in buoni rapporti, vanno ancora d’accordo su molte cose e si frequentano per il bene dei figli e perché continuano, tutto sommato, ad andare d’accordo. Al punto da passare parte delle vacanze insieme, alle Baleari.

Se il gossip impazza per lei, però, tace stranamente per lui. Nessuna indiscrezione o indizio sulla vita sentimentale del conduttore, attualmente single. Del resto, Bonolis stesso è molto riservato sulla sua vita privata e raramente si è mostrato in pubblico, in passato, in atteggiamenti poco consoni. Dove, invece, ha ricevuto picche la Bruganelli è Ballando Con Le Stelle, il talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Sonia avrebbe tentato in ogni modo di entrare a far parte della giuria, ma non c’è stato verso di convincere la conduttrice a operare questa new entry.