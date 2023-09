Elsa Fornero umiliata con un applauso da Magliaro: clamoroso a Dimartedì

Claudio Brigliadori 21 settembre 2023 a

«Salvini merita ben di più delle pernacchie...». Basta questa frase di Elsa Fornero, ospite di Floris per la prima puntata stagionale di DiMartedì, su La7, per dare il via allo show del vero protagonista della serata, Giovanni Magliaro. Alla ex ministra del Lavoro, quella degli esodati, la regia sottopone un video in cui il leader della Lega chiedeva di venire spernacchiato in caso di mancato raggiungimento del suo programma e la professoressa ci va giù pesante. Magliaro, “storico” della destra italiana, applaude ironicamente in studio.

La sua faccia è tutta un programma, prima che Floris gli dia la parola: «La Fornero la conoscete, lei parla dall’alto della sua saggezza accademica, ma è stata messa alla prova circa la sua capacità di governo, lei e il governo Monti e gli italiani hanno dato un giudizio che è irreversibile. Tutte le parole della signora Fornero, che rispetto e che stimo, sono parole che cadono come gocce d’acqua in un lago, lei è stata bocciata dagli italiani, ancora che fa le lezioni agli altri! Lei ha trovato una lezione strada facendo che se la ricorda per tutta la vita e ancora parla agli altri, abbia pazienza signora no, si goda la vecchiaia». «Ah per fortuna che la stima», se la ride Floris. «Io dò opinioni con parole pacate», protesta Elsa.

"Di cosa parla? Ancora dai lezioni?": chi asfalta Elsa Fornero, gelo da Floris | Video

«Ha parlato di ministro spernacchiato. E lo vede allora, il linguaggio è molto forbito, molto importante». L’ira di Magliaro colpisce anche Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS (Alleanza Verdi e Sinistra). «Non finiremo mai di pagare questi dittatori per lasciare, come fatto in Tunisia, queste persone morire nel deserto». Accusa a cui l’ospite di Floris replica: «Ma se voi siete amici della Cina e di Cuba. Ma che stai dicendo Piccolotti, Piccoletta?», “Lei è proprio una persona educata, bravo. Pensa di intimorirmi? Fine primo round.