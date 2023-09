Otto e Mezzo, "mi iscrivo al Pd": chi getta la maschera da Lilli Gruber

21 settembre 2023 a

"Mi iscrivo al Pd, ho fiducia in Elly Schlein".L'attrice Ottavia Piccolo spiazza tutti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Un entusiasmo che la rende quasi una mosca bianca, nel mondo del centrosinistra italiano, scosso da tensioni interne e fughe in altri partiti e con la stessa dirigenza del Nazareno che non aspetta altro che uno scivolone elettorale per fare fuori "alla luce del sol" proprio la segretaria in carica appena dalla scorsa primavera.

Su immigrazione e sicurezza, domanda la padrona di casa, la Schlein sta facendo bene dal punto di vista comunicativo? "Io credo di sì - risponde senza esitazioni la 73enne diventata famosissima negli anni Settanta diretta da registi come Strehler e Ronconi a teatro e poco più che adolescente anche in tv con lo sceneggiato Il mulino del Po -. Credo che possa cambiare molto le cose nel Partito democratico, io ci credo molto e forse mi iscrivo al Pd. Anzi, mi vado a iscrivere al Partito democratico, Elly Schlein mi dà sicurezza".

"Quindi si iscrive al Partito democratico?", chiede la Gruber in cerca di conferma. "Controcorrente...", sussurra Francesco Specchia in collegamento.





"Come dici Specchia?", gli dà la parola ancora la Gruber, e il collega di Libero riflette: "Nel momento sbagliato, però va bene, è giusto che la signora Piccolo segua il proprio istinto. Da Metello (il lavoro teatrale che le ha dato enormi riscontri di critica, ndr) a Zorro". "Ma sono molto salite le iscrizioni al Partito democratico - replica con un sorriso la Piccolo -, qualcuno va via ma molti arrivano".