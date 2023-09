Michaela Biancofiore, la denuncia a La7: "Scippata sotto al ministero"

21 settembre 2023 a

"Se c'è un governo che si è mosso all'unisono con l'Unione europea quello è il governo Meloni". Michaela Biancofiore, senatrice di Coraggio Italia, si scalda sul tema immigrazione in collegamento con David Parenzo a L'aria che tira, su La7.

"La Von der Leyen è andata con la Meloni dappertutto, in Tunisia, a Lampedusa, all'Onu - ricorda l'onorevole ex Forza Italia -. I fondi ce li deve dare la comunità internazionale, è allucinante che voi parliate di immigrati italiani: non sono immigrati italiani, sono immigrati che scappano dai macelli, dai disastri, dalle guerre, dai drammi dell'Africa e arrivano in Italia perché l'Italia, a differenza della Turchia, non ha confini. Cerchiamo di essere intelligenti quando diciamo le cose per cortesia".

La Biancofiore ha lanciato l'idea di creare un'isola artificiale per accogliere i migranti in mezzo al Mediterraneo. "Chiediamo a Dubai, che hanno il know-how e la fanno in 2 anni. Certo, lo fanno per questioni di lusso e utilizzano schiavi ma dobbiamo avere rispetto comunque per quel Paese che ha molto da insegnarci in quanto a educazione civica e gestione della sicurezza. E' facile parlare...".



Parenzo in studio protesta: "Educazione civica a Dubai no però, non è uno stato di diritto". "Sono d'accordo con lei, certo è una dittatura. Detto questo, chi va lì non vorrebbe più tornare qui, facciamoci due domande. Se lasci un telefonino lo ritrovi. Non succede come a me l'altra sera che sono stata scippata sotto al Ministero dell'Interno, io, capogruppo al Senato. La discussione comunque non è su Dubai", conclude la Biancofiore.