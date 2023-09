Verissimo, "ho perso 45 chili": la sparata che imbarazza Toffanin e Pier Silvio

24 settembre 2023 a

a

a

No al trash sui canali Mediaset? Bene, ma non benissimo. Già, perché un piccolo caso che cozza con il diktat di Pier Silvio Berlusconi arriva direttamente da Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

Il tutto accade nella puntata di sabato 23 settembre, dove in studio sono arrivati Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, coppia che ha dato spettacolo - uno spettacolo molto trash - nel corso dell'ultima edizione di Temptation Island. I due hanno fatto sapere di essere sul punto di sposarsi: insomma, il tradimento dei tempi di Temptation appare superato.

"Pensa come siamo messi": Silvia Toffanin, un clamoroso sfogo

Tant'è, a far discutere è una sparata di Gabriela, la quale lo scorso gennaio aveva scoperto che il suo fidanzato era iscritto a un sito di incontri. Entrò in crisi e alla Toffanin ha spiegato: "Da gennaio stavo male, ero morta. Da gennaio ho perso 45 chili". Una sparata grottesca: evidentemente non sa quanti possano essere 45 chili. E le foto, il prima e dopo, parlano chiaro. Una frase decisamente infelice che con tutta probabilità avrebbe potuto evitare.