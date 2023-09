Domenica In, Alessandra Mussolini perde la testa: "Come ca*** ti chiami?"

24 settembre 2023 a

A Domenica In è andata in onda una discussione dai toni piuttosto accesi su Gina Lollobrigida. Colpa della presenza in studio di Andrea Piazzolla, per il quale i pm hanno chiesto sette anni e mezzo di carcere: l’ex assistente della Lollobrigida è accusato di circonvenzione. Piazzolla si è ovviamente difeso, potendo contare sul sostegno di altri ospiti, mentre Alessandra Mussolini e Salvo Sottile si sono schierati contro di lui.

Sui social gli utenti hanno fatto notare che in certi frangenti la trasmissione di Mara Venier è sembrata la Domenica Live di Barbara d’Urso, con lo studio che è stato caratterizzato dall’effetto “pollaio”: più volte gli ospiti si sono parlati uno sopra l’altro, generando toni accesi e tanta confusione. L’apice è stato raggiunto quando alla Mussolini è scappata una parolaccia. Spazientita con Morena Zapparolli, che già in precedenza l’aveva interrotta, l’ex parlamentare ha tuonato: “Ma come ca*** ti chiami? Ao Morena, ecco, ma non se ne può più”.

Dopo aver sbottato la Mussolini ha completato lo “show” andandosi a sedere in braccio ad alcune persone del pubblico. “Se c’è una persona fragile e anziana - ha aggiunto sul caso Lollobrigida - e un’altra esterna si infila nella famiglia e gli erode il patrimonio, questo è reato perché sta abusando di quella persona”.