Maria De Filippi, la prima (pesantissima) scelta: una rivoluzione ad Amici

Amici è ripartito con la 23esima edizione. Come ogni anno il seguito del programma è molto grande e c’è quindi tanta curiosità riguardo alle novità. Innanzitutto è tornato in cattedra un volto noto molto amato dai fan: si tratta di Anna Pettinelli, che ha preso il posto di Arisa. Tra gli ospiti della prima puntata c’è stato invece Cristiano Malgioglio: l’attuale giudice di Tale e Quale Show ha ricevuto davanti a tutti una proposta da Maria De Filippi.

Quest’ultimo gli ha fatto una domanda sulla possibile riconferma in qualità di giudice del serale. Malgioglio non ci ha pensato su due volte: “Se mi vorrai allora sì”. Nella prima puntata non sono mancate anche le prime polemiche: sui social diversi utenti hanno fatto notare che alcuni allievi avevano già delle conoscenze all’interno del programma, o comunque del mondo dello spettacolo. A partire dalla ballerina Chiara Porchianello, che è la storica migliore amica di Giulia Stabile, danzatrice professionista del programma.

Anche il ballerino Dustin è legato alla trasmissione: è un grande amico di Isobel, che è arrivata quarta nella scorsa edizione. Inoltre Raimondo Todaro ha ammesso di conoscere già da tempo i ballerini Mariasol e Nicholas. Infine il cantante Hoden è il figlio di Marco Carta, ovvero il marito di Laura Pausini.