Striscia la Notizia, "Caz**lla": la clamorosa gaffe di Mara Venier

Clamorosa gaffe per Mara Venier a Domenica In. Nella puntata andata in onda domenica 24 settembre, la conduttrice ha ospitato Andrea Piazzolla, amico molto vicino a Gina Lollobrigida nell'ultimo periodo prima della morte. Peccato che, parlando di lui, la presentatrice abbia commesso uno scivolone che ha fatto sorridere tutti e che Striscia la Notizia ha subito notato e sottolineato. Il tg satirico lo ha mostrato ieri in un servizio su Canale 5. Nel filmato si sente la Venier che dice: “La richiesta dell’accusa è stata quella di sette anni e sei mesi e Ca*zolla…”, sbagliando così il cognome dell'uomo.

“Come l’ha chiamato? Ma no, si chiama Andrea Piazzolla. Insomma Mara ha sparato una super ca*zola, anzi una super ca*zolla”, ha commentato Vanessa Incontrada, che conduce Striscia insieme ad Alessandro Siani. La Venier, però, non è stata l'unica a finire nel mirino del tg satirico. Anche Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta, avrebbe commesso una gaffe. Dopo essersi collegato con Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, il conduttore ha detto: “Tu che hai un papà famosissimo, Al Bano, e una mamma altrettanto famosa, Romina… ehm… Loredana Lecciso”. A quel punto Jasmine è rimasta impietrita e ha iniziato a scuotere la testa in segno di dissenso. “Ma no, Jasmine è figlia di Loredana Lecciso e non di Romina. Come ha fatto Matano anche solo per un momento a dimenticarsi di Loredana?”, ha commentato Siani nel servizio.