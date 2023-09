Massimo Cacciari, caduta di stile dalla Gruber: "Mala fede, che dice?"

26 settembre 2023 a

A Otto e Mezzo scontro tra Rita Lofano e Massimo Cacciari. La direttrice dell'Agi di fatto spiega quali sono state le mosse del governo Meloni (ma anche quelle di Draghi) nella grande partita che si sta giocando sul piano energetico nel Nord Africa. Le sue parole sono molto chiare: "In un momento di difficoltà sul fronte dell’approvvigionamento dell'energia questo governo ha saputo assicurare al Paese risorse importanti. L'Italia non è mai rimasta senza energia. L'amministratore delegato dell'Eni ha accompagnato i ministri e anche l'ex premier Draghi nel Nord Africa per importanti accordi con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

È molto importante fare accordi con questi Stati, guardiamo cosa sta accadendo alla Francia che è stata estromessa dal Niger e dal Mali. Ci sono anche altri attori come ad esempio la Russia e non possiamo lasciare queste zone così importanti per il mercato energetico ed è in questa chiave che l'esecutivo ha lanciato il Piano Mattei". Nulla da dire, un quadro chiaro di ciò che sta accadendo nel Nord Africa.

Ma a quanto pare per il professor Massimo Cacciari le mosse della Meloni e le parole della Lofano sono fumo negli occhi al punto che sbotta in modo sguaiato contro la direttrice dell'Agi: "Ma per favore, lei è in mala fede. Non l'ha inventata la Meloni la caccia al petrolio in Nord Africa". Il tutto interrompendo più volte la Lofano. Una caduta di stile per il professore, ormai ospite fisso dalla Gruber.