In Onda, allarme rosso a La7: come sono affondati Luca Telese e Marianna Aprile

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi su "chi sale" e "chi scende" in tv

CHI SALE (“In altre parole”)

Buona partenza per il nuovo format di Massimo Gramellini che nell’access prime time di La7 ha ottenuto sabato il 5% di share e domenica il 6.1%. Un po’ come capitato a Bianca Berlinguer, per i centri media il giornalista torinese è riuscito a trainare la sua “community” da Rai 3 a La7. A farne in parte le spese la stessa Terza Rete che nel testa a testa è due punti sotto. Ma chi ha guardato Gramellini che domenica con l’ospite Lilli Gruber parlava di libertà delle donne? Secondo OmnicomMediaGroup, boom tra i laureati al 14.7% di share e buona penetrazione fra i teenager 15/19 anni quasi al 5%. Platea per lo più femminile (6.3%, uomini al 5.8%) e del Centro-Nord, con Lombardia (7.7%) e Toscana (7.8%) al top tra le grandi regioni. Sud decisamente meno coinvolto.

CHI SCENDE (“In onda”)

Luca Telese e Marianna Aprile perdono la sfida contro Dritto e rovescio nonostante il buon traino di Gramellini che consegna la rete al 7% di share. Curiosamente, notano i centri media, una fetta di pubblico preferisce l’offerta dei competitor: Rete 4 ma anche Il provinciale su Rai 3 e Il collegio su Rai 2. In onda mantiene comunque uno zoccolo duro del 3.5% ma nel corso della stagione dovrà crescere di almeno 1,5 punti per soddisfare le richieste dei pubblicitari.