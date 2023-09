Pier Silvio Berlusconi, Federica Panicucci si sbilancia: "Mi sto appassionando”

26 settembre 2023 a

Dopo aver “epurato” i concorrenti della scorsa edizione, il Grande Fratello è tornato a farla da padrone anche nei vari programmi di intrattenimento e informazione di Mediaset, anche a Mattino Cinque. Probabilmente da Pier Silvio Berlusconi è arrivato il via libera alla promozione della nuova edizione, che ha toni più pacati e meno volgari rispetto alla scorsa. Tra l’altro nell’ultima puntata hanno iniziato ad accendersi diverse dinamiche interne, che stanno iniziando a coinvolgere i telespettatori.

Dopo aver mandato in onda una clip riassuntivo di quanto accaduto ieri sera in diretta con Alfonso Signorini, Federica Panicucci non ha nascosto il suo gradimento per il nuovo corso del reality. “Io mi sto già appassionando ai vari personaggi. Bello, mi piace questo Grande Fratello”, ha dichiarato la conduttrice. Inoltre la Panicucci si è stupita nel vedere la Fiordaliso alle prese con l’allenamento mentre la maggior parte dei concorrenti era ancora a letto. “Guardate, il gruppo è diviso - ha fatto notare - in 10 sono nel tugurio e gli altri sono nella casa. Vedete Fiordaliso che alle 10.41 è già sul tapis roulant, bravissima”.

Finora una delle principali protagoniste di questa edizione è stata Cesara Buonamici. La sua scelta in qualità di opinionista è stata sorprendente: c’era chi pensava che fosse troppo “alta” per un ruolo del genere, invece la giornalista si è calata perfettamente nella parte ed è molto gradita dai telespettatori.