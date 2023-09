DiMartedì, Magliaro gela Floris: "Corporativismo mi piace", "arrivano i treni"

27 settembre 2023 a

Botta e risposta tra Massimo Magliaro e Giovanni Floris in diretta a DiMartedì su La7, nella puntata del 26 settembre: "Bersani è una persona gustosissima, mi sembra di stare a Brescello, dice cose molto intelligenti ma mi fa ridere il suo riferimento al corporativismo che a me piace molto", esordisce il giornalista con un passato nel Msi. "E lui diceva che questa è la destra corporativa".

Qui lo scontro in diretta a DiMartedì tra Giovanni Floris e Massimo Magliaro

A quel punto Floris lo interrompe e gli chiede: "Perché le piace, scusi?". Perché "è un'alternativa allo Stato di oggi che non funziona", risponde Magliaro, "Diciamo che quando c'era non era un bel periodo", interviene di nuovo il conduttore. "Parlo del funzionamento", chiarisce quindi il giornalista. Ma Floris evidentemente irritato, fa una battuta: "Arrivavano i treni...". "No, non è solo che arrivavano i treni", sottolinea Massimo Magliaro. "C'era una rappresentanza in Parlamento delle categorie di chi lavorava, di chi produceva. Mentre ora in Parlamento c'è molto affarismo, molta roba che non è da educande diciamo".

Floris non resiste: "Pensa al ventennio", insinua. "Non si può fare solo battutine Floris... Quanto dura l'anno della Meloni? Parliamo di altro...", lo stronca Massimo Magliaro.