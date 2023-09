Otto e Mezzo, Fabio Volo insulta il governo: "Incapaci ed ignoranti"

27 settembre 2023 a

Fabio Volo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, commenta in modo molto dure le parole di Andrea Crippa, vicesegretario della Lega che ha detto che "la Germania di oggi usa i migranti per diluire la nostra identità". "L'emergenza migranti non è emergenza perché c'è da vent’anni", esordisce l'attore e scrittore. "L'emergenza non è l'immigrazione ma è dovuta all'incapacità, non dico di questo governo ma di tutta la classe politica italiana di gestire un tema molto importante che non ha a ha fare solo con l'Italia, ma con l'Europa, con il mondo, con le guerre, il cambiamento climatico". E "ci vogliono dei politici che abbiano delle skills, i politici oggi non hanno la capacità umana e professionale di risolvere un tema così grande", conclude Fabio Volo. "Il mondo parla dell’intelligenza artificiale, noi abbiamo a che fare con l’ignoranza naturale".



Crippa aveva parlato apertamente di "una azione ostile di Berlino nei confronti del nostro governo"; "Pagare le Ong - ha sottolineato - ha come effetto quello di incentivare di fatto le partenze dei clandestini dalla Tunisia, perché ora sanno che ci sono navi pagate per portarli in Italia". E ancora: "Ottant’anni fa il governo tedesco decise di invadere altri Paesi con l’esercito ma vennero sconfitti, ora finanziano l’invasione dei clandestini per destabilizzare i governi che non piacciono ai social-democratici. Sicuramente in Germania non vogliono né Salvini né Meloni al governo e vorrebbero o un governo tecnico, alla Monti o Draghi o un esecutivo di sinistra, con Schlein o altri. Ma falliranno come avvenne appunto ottanta anni fa".