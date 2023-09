Belve, disastro di Fabrizio Corona: si spengono le telecamere e...

27 settembre 2023 a

Fabrizio Corona è stato il terzo e ultimo ospite della prima puntata di Belve, il talk show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. L'ex paparazzo si è raccontato a 360 gradi, senza tralasciare gli aspetti più discussi della propria vita privata e lavorativa. Nemmeno tutte le vicende giudiziarie che l'hanno visto coinvolto negli anni scorsi. Il re del gossp ha infatti avuto e ha tanti nemici, come da lui stesso ha dichiarato durante l'intervista. Ma di uno proprio non era a conoscenza: il gradino del palco.

Alla fine della sua intervista, Corona ha salutato la conduttrice abbracciandola e baciandola. E, tra gli applausi del pubblico in studio, si è diretto verso l'uscita. Il re dei paparazzi, che più volte durante il colloquio con la Fagnani si è considerato un Dio e immortale, non si è però accorto di un gradino e ha rischiato di inciampare. Ma, grazie alla sua prontezza di riflessi, è riuscito a evitare una umiliante caduta. La giornalista, che ha assistito alla scena, ha esclamato: "Qui vale tutto".

Dopo aver parlato di tutti i pettegolezzi che lo riguardano, Corona ha parlato delle innumerevoli pillole che prende ogni giorno: "Ne assumo di tutti i tipi: per dormire, per svegliarmi, per stare in piedi, per allenarmi e per tranquillizzarmi: sono 100 in tutto". E chissà se, avendone forse troppo abusato, non rischi ancora di perdere l'equilibrio.