Striscia la notizia, il generale Vannacci contestato: "Venite dentro a dirmelo"

29 settembre 2023 a

Questa sera 29 settembre a Striscia la notizia, su Canale 5, è andato in onda il reportage dell'inviata del tg satirico di Antonio Ricci, Rajae Bezzaz sulle contestazioni di ieri 28 settembre, al generale Roberto Vannacci durante la presentazione del suo libro “Il mondo al contrario” - che ha fatto molto discutere - a Lucca, in Toscana. L'incontro era organizzato da Aldo Grandi, direttore della Gazzetta di Lucca, già sospeso per tre mesi dall’Ordine dei Giornalisti dopo aver augurato "un male incurabile" a Laura Boldrini e che recentemente ha insultato e auspicato la morte sui social a chi l’ha criticato per il suo sostegno al generale Vannacci.

"Fascista, primo della lista": Vannacci minacciato di morte? La strepitosa replica del generale

"Stare fuori a protestare ha poco senso. Venissero dentro a parlare, io son sempre disponibile", ha dichiarato il generale Vannacci, mentre davanti a la Casa del Boia – che ospitava la presentazione del suo libro – il corteo di manifestanti urlava: "Vannacci fascista!". Il generale ha replicato ai microfono di Rajae Bezzaz: "Non ce l’ho con gli immigrati e con i neri. A chi si è offeso dico di leggere il libro. Non cambierei nulla di quello che ho scritto. Forse la punteggiatura", ha concluso ironico.

