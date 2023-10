Veronica Gentili? Uno tsunami su Francesca Fagnani: cosa è successo

05 ottobre 2023 a

Buona la prima per Veronica Gentili, che ieri ha condotto per la prima volta Le Iene in prima serata su Italia 1, prendendo così il posto di Belen Rodriguez accanto a Max Angioni, il comico arrivato lo scorso anno dopo l'addio di Teo Mammucari. Il debutto della Gentili alle Iene, insomma, sembra aver conquistato il pubblico. "Veronica è bravissima. Super promossa (ma non avevo dubbi). Ha dato una ventata di 'professionalità' al programma", ha scritto un utente sui social. E si tratta solo di uno dei tanti commenti positivi all'esordio della giornalista nel programma di Davide Parenti. La conduttrice è piaciuta non solo per la sua competenza ma anche per la simpatia, che invece non è mai emersa nei talk politici che conduceva prima, come Controcorrente su Rete 4.

Ma non è tutto. Perché Le Iene, con la nuova conduzione di Veronica Gentili, ieri sono riuscite a battere Belve di Francesca Fagnani su Rai 2. In termini di ascolti, insomma, ha avuto la meglio il programma di Italia 1. Stando ai dati riportati dal portale Davidemaggio.it, la seconda puntata di Belve, che all'esordio aveva ottenuto un buon 10% di share, ha interessato 1.101.000 spettatori pari al 6.3% di share. Le Iene su Italia 1, invece, hanno intrattenuto 1.139.000 spettatori pari all’8.5% di share.