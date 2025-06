Fuori dal coro, "Jennifer Lopez": la ladra rom che sconvolge l'Italia

L’Italia è il “Bel Paese”, il giardino più verde d’Europa, visitato ogni anno da milioni di turisti e, per questo, anche terreno di caccia di ladri e borseggiatori, che s’infilano per le strade delle grandi città e dentro le metropolitane, a caccia di portafogli e beni di lusso, a danno dei malcapitati che pagano carissima la distrazione dal pericolo.

Così, dopo Venezia, dove recentemente le forze dell’ordine hanno compiuto diversi arresti tra la Stazione e Rialto, anche nella capitale Roma ci sono diversi borseggiatori, perlopiù di origine romena, che sono diventati addirittura famosi per la stessa popolazione.

Se ne parla a Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete4. L’inviata Natasha Farinelli presenta, come in un reality, i personaggi del borseggio romano, in quello che lei stessa definisce Il Grande Flagello. Questo il commento della giornalista: “Le borseggiatrici e i borseggiatori di Roma sono così noti a tutti che possiamo dirvi chi sono e coglierli sul fatto mentre rubano con grande facilità”.