Dritto e rovescio, Cruciani polverizza Alì: "Te la sei fatta sotto"

Si parla di baby gang, youtuber e trapper, del mondo dei giovani e della criminalità nell'ultima puntata di ieri sera 1 ottobre di Dritto e Rovescio, su Rete 4, condotta da Paolo Del Debbio. In collegamento da casa per motivi di salute c'è Alì, un giovane streamer: "Quello che vogliamo ce lo prendiamo", conferma il ragazzo che aveva detto questa stessa frase nella puntata precedente. "A che tipo di cose si riferisce quando dice che se non ha una cosa se la va a prendere?", chiede quindi il conduttore, che osserva: "Perché non è uguale andare a prendere un pezzo di pane e una collana d'oro, sono due cose diverse". Il giovane a quel punto, incalzato da Del Debbio, ribatte: "Io stavo raccontando del mio passato. Io non sono un rapinatore, non sono uno che ruba in giro. non dico di andare a rubare in corso Como".

Ma il conduttore tira dritto: "Lei ha detto 'se io non ho qualcosa me lo vado a prendere'". E Alì si arrampica sugli specchi e fa una clamorosa marcia indietro: "Me lo posso prendere lavorativamente, posso creare delle attività, non ho mai detto rubare". a quel punto Giuseppe Cruciani che è presente in studio sbotta: "Te la sei fatta sotto, amico mio". "Ma voi giornalisti che state sulla sedia non sapete nulla di quello che succede là fuori", prova a contrattaccare Alì. Ma Cruciani lo zittisce con una frase: "Che stiamo seduti su una sedia è certo".