Verissimo, gaffe-Nek: "Che ca*** ascoltate? Il gelo di Silvia Toffanin"

Che gaffe per Nek, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo - lo storico programma in onda su Canale 5 - insieme al suo amico e collega Francesco Renga. Entrambi si sono raccontati a ruota libera, svelando i retroscena della loro collaborazione che li ha portati inevitabilmente anche a legare e con loro anche le rispettive famiglie. Ad un certo punto, però, Filippo Nerviani (nome reale di Nek), è scappata la parlantina e nel suo eloquio gli è scappato un “ca***”, parola che ha determinato una reazione inequivocabilmente basita della Toffanin.

Questo, invece, il racconto di Francesco Renga: “Quest’estate siamo stati molto insieme, abbiamo messo in comune del tempo con le famiglie. Abbiamo preso due case a Ostuni con figli, figlie e fidanzate. Bellissimo”. Subito è intervenuto Nek per raccontare un aneddoto musicale che riguarda i loro figli: “Noi eravamo nel bel mezzo della musica trap. Suo figlio e mia figlia, in piscina, tutto il tempo ad ascoltare il ‘tunz tunz’. E noi ci guardavamo e dicevamo: ‘Ma che ca*** stanno ascoltando?’.

Silvia Toffanin è trasecolata, Renga se n’è accorto e ha rimbrottato il collega, ricordandogli che anche poco prima gli era scappata la lingua: “Ancora una parolaccia”, ha chiosato il cantante bresciano, ridendo e notando il volto stupito della conduttrice. Anche Nek si è reso conto dello scivolone e si è scusato: “Scusami Silvia”. La conduttrice si è dimostrata comprensiva: “Ho capito, è l’enfasi”. Tutto si è concluso in una risata e Nek poi ha parlato dell’esperienza sua e di Renga di essere padri: “Abbiamo gli stessi principi”, ha riferito Nerviani e confermato Renga. I due oggi possono dirsi veri e propri amici.