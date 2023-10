Iolanda Apostolico, come la becca Porro in moto a Catania: altra slavina

10 ottobre 2023 a

Una casuale video-paparazzata per Iolanda Apostolico. La giudice di Catania non sta passando un periodo particolarmente tranquillo. E a Quarta Repubblica, su Rete 4, l'inviato di Nicola Porro Angelo Macchiavello si è imbattuto nella città etnea proprio nella toga, ovviamente in borghese.

"L'abbiamo trovata del tutto casualmente, devo dire, venendo qui stamattina in tribunale - premette il giornalista, storico volto di Mediaset -. Era in moto, seduta dietro al marito, e non aveva il casco".

Un dettaglio, quest'ultimo, sicuramente imbarazzante per chi dovrebbe far rispettare la legge in ogni frangente ma che rappresenta solo una goccia nel mare delle polemiche che l'ha investita da una decina di giorni.

Prima la sentenza, discussa, che ha rimesso in libertà alcuni migranti approdati illegalmente a Lampedusa e destinati al Cpr di Pozzallo. Una trattenimento "illegale", secondo la giudice. La premier Giorgia Meloni e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini l'hanno criticata aspramente, quindi il leader della Lega ha scovato dei video che ritraevano proprio la Apostolico, nel 2018, sul molo di Catania a una manifestazione pro-migranti sul caso Diciotti in cui sono volati insulti e offese al governo, al Viminale (allora retto proprio da Salvini) e alle stesse forze dell'ordine. Il tutto con la giudice e il marito in primissima fila. E non erano mancati i like della Apostolico ai post social del compagno, compreso un "vaffa" a Salvini.

"A Catania - rincara oggi il deputato della Lega Igor Iezzi, con ironia - assistiamo a un incredibile ribaltamento della realtà: un giudice che ha insultato Salvini ed è sceso in piazza con l'estrema sinistra viene fatto passare per martire. Ancora un po' e da sinistra chiameranno i caschi blu dell'Onu. In quel caso, potrebbero regalare un casco anche alla Dottoressa Apostolico, crediamo possa farle comodo".