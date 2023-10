Massimo Giletti "torna in Rai da gennaio": uno strano annuncio

11 ottobre 2023 a

Massimo Giletti torna in Rai. A confermarlo l'amministratore delegato Roberto Sergio che ha ammesso: "Credo ci sia molta mobilità nel sistema televisivo in questo momento. Ci stiamo scambiando un po' di persone. Nel prossimo anno arriverà Giletti". Proprio l'ex volto di La7 "oggi ha fatto un video divertente dicendo 'Riparto da zero', questo vuol dire che ritornerà. Nel prossimo anno lo vedremo". Parole, quelle di Sergio, che arrivano in occasione di Ceo for Life e che precedono il siparietto del giornalista con Fiorello.

Munito di guanti rossi e caschetto giallo di ordinanza, Giletti ha scherzato mentre lavorava al montaggio del glass di Viva Rai2 nella nuova location del Foro Italico a Roma. A immortalarlo un video pubblicato da Fiorello su Instagram. "Il direttore generale mi aveva detto: 'guarda che se vuoi tornare in Rai, per noi è ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso'. E io ho detto: 'nessun problema'", ironizza il giornalista.

E ancora, sempre scherzando: "Poi ci si mette Fiorello che dice: 'Massimo, ti do una mano io'. Ecco, ma ripartire dal basso per ricostruire il glass di Viva Rai2... me lo potevi risparmiare, anche se mi fa piacere. Hai capito, Fiore? Il glass di Viva Rai2 costruito anche da Giletti", ha concluso dando appuntamento al 6 novembre, quando il morning show di Fiorello tornerà in onda alle 7 sulla seconda rete Rai. Già nei mesi scorsi si era vociferato di un possibile ritorno dell'ex conduttore di Non è l'Arena. Chiuso a sorpresa il programma di La7, le porte di Viale Mazzini si sarebbero aperte per dare spazio a diversi approfondimenti da lui condotti. Non resta dunque che aspettare.