L'aria che tira, la sparata dell'imam scatena il caos: rabbia e grida da Parenzo

Uno scontro durissimo a L'Aria che Tira tra Anselma Dell'Olio e l'imam di Segrate, Ali Abu Shwaima. Al centro del dibattito nel talk show mattutino di La7 condotto da David Parezno c'è la guerra in Israele. L'imam di Segrate parte col piede sbagliato e di fatto nel suo intervento non si dissocia affatto da Hamas: "È stata classificata da voi, dall'Italia, dall'Europa come un'organizzazione terrorista, quindi avete tappato tutte le bocche" sulla possibilità di "dare queste opinioni" per cui "non può farmi questa domanda. Hamas è un problema per i palestinesi o no?". Parole pesanti che gelano lo studio.

E di fatto non arriva alcuna presa di distanze. Anzi l'imam mette sottolinea, a suo dire, la sproporzione di forza con Israele "che ha tirato 4 tonnellate di bombe" su Gaza e sulla morte dei bambini palestinesi nei bombardamenti.

A questo punto interviene Anselma Dell'Olio, giornalista e opinionista: "Gli islamici non ammetteranno mai le loro colpe. E non mi aspetto che lo faccia l'imam di Segrate. I palestinesi - lo incalza la Dell'Olio - sono contro Hamas o quelli che ho visto festeggiare nelle piazza sono a favore?". Una domanda pesantissima che fa sbandare l'imam che balbetta: "Non è che se fanno una festa li uccidi", afferma riferendosi ad Israele. E poi aggiunge: "Nelle scuole i bambini israeliani giurano di uccidere tutti gli arabi". A questo punto la Dell'Olio risponde in modo duro: "Queste sono bugie, non è vero! Ritiri quello che ha detto!". L'imam però non ritratta affatto e la Dell'Olio lo mette davanti alla cruda realtà: ha detto qualcosa che si avvicina molto alla propaganda di Hamas. Il tutto in Italia...