Israele-Iran, la diretta. Katz: “Un tornado su Teheran, così crollano le dittature”

Ecco la cronaca di mercoledì 18 giugno sul conflitto tra Israele e Iran minuto per minuto. Raid di Israele contro Teheran, che risponde con lanci di missili. Nyt: "L'Iran si prepara a possibili attacchi alle basi Usa e valuta di piazzare mine nello stretto di Hormuz". Netanyahu sente il presidente Usa.

Ore 8.57 - Katz: “Un tornado su Teheran, così crollano le dittature”

"Un tornado sta passando su Teheran. I simboli del governo vengono bombardati e distrutti, a partire dall'Autorità per le comunicazioni radiotelevisive, e presto altri obiettivi. Masse di residenti stanno fuggendo. È così che crollano le dittaturè. Lo ha scritto su X il ministro della Difesa, Israel Katz.

Ore 7.59 - Cina, prima evacuazione di connazionali da Teheran

L'ambasciata cinese in Iran ha organizzato la prima evacuazione di connazionale da Teheran, di fronte al peggioramento della crisi in Medio Oriente. Lo riferiscono i media statali di Pechino, secondo cui l'opzione scelta per il momento è quella "della via del trasporto via terra, per raggiungere il confine con il Turkmenistan".

Ore 5.44 - Khamenei: La battaglia ha inizio

È questa la prima reazione, su X, della guida suprema iraniana Ali Khamenei, dopo che Donald Trump ha detto di non avere alcuna intenzione di uccidere il leader iraniano "per ora".

Ore 3.00 - Iran: colloquio Trump-Netanyahu

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha avuto nella notte israeliana un colloquio telefonico con il presidente Usa, Donald Trump. Lo hanno riferito i media israeliani spiegando che Netanyahu ha parlato dal bunker in cui stava facendo il punto della situazione sulla guerra con l'Iran insieme ai suoi collaboratori.

Ore 1.57 - Idf lancia attacco a zone di Teheran, segnalate esplosioni

Israele sta conducendo una serie di attacchi nell'area di Teheran, afferma l'Idf. Sono state segnalate esplosioni in alcune zone della capitale iraniana, secondo quanto riportato dai media iraniani citati da media internazionali.