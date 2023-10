Capezzone: "Hamas un cancro, come i nazisti. L'errore più grave"

14 ottobre 2023 a

Si parla della guerra tra Israele e Hamas dopo l'attacco di sabato 7 ottobre e Daniele Capezzone in collegamento con Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 13 ottobre, ricorda - in opposizione all'analisi del professor Cardini che parla di "repulsione rispetto all'azione israeliana" - che "tra tre giorni sarà l'ottantesimo anniversario del rastrellamento nel ghetto di Roma. Quello che è successo l'altra settimana è l'equivalente nel 21esimo secolo dell'azione dei nazisti di 80 anni fa, è chiaro?"

"Questa cosa va chiarita. Non è le due parti eccetera...", prosegue il direttore editoriale di Libero. "La mia analisi sarà allegra per lei", dice rivolgendosi di nuovo al professor Cardini, "ma io non sono allegro per niente".





"È stato un grave errore prima di Obama e poi di Biden di riaprire all'Iran che è un interlocutore non affidabile", prosegue Daniele Capezzone. Quelli di Hamas "sono un cancro da estirpare, è chiaro il concetto? Io rifiuto di dare legittimazione politica a dei tagliagole. Sarebbe stato come nel '92 dare legittimazione politica a Totò Riina e alla sua strategia stragista", conclude.