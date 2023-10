Gad Lerner a Propaganda Live: "Attento, sei ebreo", chi l'ha minacciato

14 ottobre 2023 a

Si parla della guerra Israele-Hamas a una settimana dall'attacco al rave, da Diego Bianchi a Propaganda live, su La7, nella puntata di venerdì 13 ottobre e Gad Lerner, che è in collegamento, comunica tutta la sua angoscia per questo momento: "Sono angosciato, viviamo un incubo", dice il giornalista, che però non perde il senso dell'umorismo: "Dicevi che mentre voi andavate in onda, non ditelo al ministro Piantedosi, era in corso un rave party. Tanti ragazzi che si divertivano, abituati a ignorare del tutto il fatto che pochi chilometri più sotto ci fosse Gaza. Forse perché sono ragazzi che venivano da Tel Aviv, una città trasgressiva e laica".

Questi giovani, prosegue Gad Lerner, "trovavano inconcepibile che potesse venire un pericolo da Gaza. Perché erano troppi anni che li consideravano sottomessi e lontani ed erano abituati a dimenticare l'inferno così vicino al loro paradiso. È successo l'impensabile, nessuno poteva prevederlo. Nessuno si aspettava che Hamas avesse questa forza militare e che avesse questa crudeltà di uccidere ragazzi, donne e bambini".

Quindi il giornalista esprime la sua preoccupazione per quello che potrebbe succedere ora. "Adesso siamo con le dita incrociate a vedere se si massacrano soltanto lì, ma la sensazione è che invece il massacro si estenda. Ricevo telefonate di amici che avvertono come me che la fine di Israele non è più così remota. Mi chiedono se i figli sono ancora lì, e mi dicono 'stai attento ad andare per la strada, è noto che sei ebreo e chissà con questa guerra che qualcuno non voglia prendersela con te''. E intanto ci sono i tifosi di una parte e dell'altra".