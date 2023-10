Federico Rampini sbotta in tv: "Rovelli, quello che dice è falso!"

15 ottobre 2023 a

Polemiche e indignazione. Un tweet fa discutere e scatena reazioni di condanna che in casi come questi devono essere senza se e senza ma. A postarlo è Carlo Rovelli, fisico, saggista e divulgatore scientifico. "Gli israeliani massacrano i palestinesi: nessun problema per l'Occidente. I palestinesi massacrano gli israeliani: l'Occidente è totalmente scioccato. Decenni e decenni così, e continuano. Se questo non è razzismo, cos’è?". Parole pesantissime che sono nel solco di quella parte della sinistra che di fatto da qualche giorno strizza l'occhio ai palestinesi e anche ad Hamas.

Insomma la storia è sempre la stessa: mettere nel mirino Israele per il suo diritto non solo ad esistere ma anche a difendersi. Per alcuni commentatori e intellettuali di casa nostra, lo Stato ebraico dovrebbe assistere inerme al suo stesso massacro. E le parole di Rovelli che vanno in questa direzione hanno scatenato un vero e proprio putiferio. A "In Altre parole", il talk show di La7 condotto da Massimo Gramellini, a rispondere c'ha pensato Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera ed esperto della questione Medio-orientale.

Rampini non ha digerito affatto le parole di Rovelli e così a una precisa domanda di Gramellini risponde in modo duro e netto: "Rovelli è un grande scienziato ma evidentemente occupandosi di fisica vive su un altro pianeta. Il mondo reale in cui vivo io è l’esatto contrario di quello che dice lui. Quello che dice è falso". Una presa di posizione chiara quella di Rampini che smonta la retorica di Rovelli. Il punto fermo è uno solo: Israele ha il diritto di difendersi da questo ennesimo vile attacco.



